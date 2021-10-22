«Ак Барс» подпишет бывшего защитника «Аризоны» Демерса. Черешняк не перейдет в казанский клуб

не будет подписывать защитника Петера Черешняка.

Ранее казанский клуб получил права на защитника сборной Словакии, который был задрафтован «Сибирью» в 2012 году.

В обмен новосибирцы получили права на 23-летнего финского нападающего Янне Куокканена, которого «Ак Барс» выбрал в 2015-м

«Ак Барс» отказался от Черешняка, сделав выбор в пользу бывшего защитника «Аризоны» .

Контракт с 33-летним канадцем будет подписан до конца сезона.

На счету Демерса 699 матчей и 214 (45+169) очков в чемпионатах НХЛ при суммарном показателе полезности «+31».