«Ак Барс» подпишет бывшего защитника «Аризоны» Демерса. Черешняк не перейдет в казанский клуб

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«Ак Барс» не будет подписывать защитника «Пльзеня» Петера Черешняка.

Ранее казанский клуб получил права на защитника сборной Словакии, который был задрафтован «Сибирью» в 2012 году.

В обмен новосибирцы получили права на 23-летнего финского нападающего Янне Куокканена, которого «Ак Барс» выбрал в 2015-м

«Ак Барс» отказался от Черешняка, сделав выбор в пользу бывшего защитника «Аризоны» Джейсона Демерса

Контракт с 33-летним канадцем будет подписан до конца сезона.

На счету Демерса 699 матчей и 214 (45+169) очков в чемпионатах НХЛ при суммарном показателе полезности «+31».

 

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