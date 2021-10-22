Жамнов о смене вратаря в овертайме: «Можно было выиграть, Федоров практикует это в ЦСКА. 4 игры за 5 дней, сказалась концентрация»

Главный тренер сборной России объяснил решение заменить вратаря на дополнительного полевого игрока в овертайме матча Кубка Первого канала против сборной Финляндии (2:3 ОТ).

Это обернулось поражением для российской команды, поскольку Сакари Маннинен убежал к пустым воротам, его сбил Вячеслав Войнов, в итоге судьи засчитали гол.

«Посыл был выиграть. Здесь была возможность выиграть.

практикует это у себя в клубе. В этой ситуации сказалась концентрация, четыре игры за пять дней, усталость накладывается.

Мы старались держать темп, строить игру на контратаках. Мы хотели выиграть, поэтому сняли вратаря. Но сложилось так.

Претензий к игрокам за этот турнир нет. Мы прекрасно понимали, что дали ребятам много информации.

По игре у нас получилось то, что мы хотели: мы проигрывали по ходу встреч, но нам удавалось отыгрываться», – сказал Жамнов.