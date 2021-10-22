Жамнов о смене вратаря в овертайме: «Можно было выиграть, Федоров практикует это в ЦСКА. 4 игры за 5 дней, сказалась концентрация»

Теги Евротур Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Сергей Федоров Сборная Финляндии по хоккею Кубок Первого канала Хоккей

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов объяснил решение заменить вратаря на дополнительного полевого игрока в овертайме матча Кубка Первого канала против сборной Финляндии (2:3 ОТ).

Это обернулось поражением для российской команды, поскольку Сакари Маннинен убежал к пустым воротам, его сбил Вячеслав Войнов, в итоге судьи засчитали гол.

«Посыл был выиграть. Здесь была возможность выиграть.

Сергей Федоров практикует это у себя в клубе. В этой ситуации сказалась концентрация, четыре игры за пять дней, усталость накладывается.

Мы старались держать темп, строить игру на контратаках. Мы хотели выиграть, поэтому сняли вратаря. Но сложилось так.

Претензий к игрокам за этот турнир нет. Мы прекрасно понимали, что дали ребятам много информации.

По игре у нас получилось то, что мы хотели: мы проигрывали по ходу встреч, но нам удавалось отыгрываться», – сказал Жамнов.

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