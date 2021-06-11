Сборная России сыграет с Канадой в ретроформе. Она основана на комплекте 1956 года, в котором сборная СССР впервые выиграла Олимпиаду

Теги ФХР Евротур Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею сборная СССР Кубок Первого канала игровая форма стиль Хоккей

Сборная России представила ретроформу, в которой сыграет в матче Кубка Первого канала против сборной Канады. 

Она выполнена на основе формы, в которой сборная СССР выиграла свою первую Олимпиаду в 1956 году, победив в решающем матче канадцев (2:0). 

«Комплект напомнит о наших великих хоккейных традициях и о том, что в этом году мы отмечаем 75-летие отечественного хоккея!» – говорится в сообщении ФХР

Сборная России ранее использовала похожий ретрокомплект на ЧМ-2008 в Квебеке, приуроченном к 100-летию ИИХФ. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные