Сборная России сыграет с Канадой в ретроформе. Она основана на комплекте 1956 года, в котором сборная СССР впервые выиграла Олимпиаду

представила ретроформу, в которой сыграет в матче Кубка Первого канала против сборной Канады.

Она выполнена на основе формы, в которой сборная СССР выиграла свою первую Олимпиаду в 1956 году, победив в решающем матче канадцев (2:0).

«Комплект напомнит о наших великих хоккейных традициях и о том, что в этом году мы отмечаем 75-летие отечественного хоккея!» – говорится в сообщении .

Сборная России ранее использовала похожий ретрокомплект на ЧМ-2008 в Квебеке, приуроченном к 100-летию ИИХФ.