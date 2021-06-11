Сборная России сыграет с Канадой в ретроформе. Она основана на комплекте 1956 года, в котором сборная СССР впервые выиграла Олимпиаду

Сборная России представила ретроформу, в которой сыграет в матче Кубка Первого канала против сборной Канады.
Она выполнена на основе формы, в которой сборная СССР выиграла свою первую Олимпиаду в 1956 году, победив в решающем матче канадцев (2:0).
«Комплект напомнит о наших великих хоккейных традициях и о том, что в этом году мы отмечаем 75-летие отечественного хоккея!» – говорится в сообщении ФХР.
Сборная России ранее использовала похожий ретрокомплект на ЧМ-2008 в Квебеке, приуроченном к 100-летию ИИХФ.
💥 Встречайте — форма, в которой национальная сборная стартует сегодня на Кубке Первого канала матчем против Канады.— Хоккей России (@russiahockey) December 15, 2021
⠀
Она выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла первые Олимпийские игры
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/794C4y8yML