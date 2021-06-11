ФХР ошиблась с порядком цветов флага России в поздравлении с Днем Конституции, но затем исправилась

опубликовала на официальном сайте и в социальных сетях поздравление с Днем Конституции России, который отмечается 12 декабря.

Текст размещен на фоне флага России. Изначально на нем был перепутан порядок расположения цветов – после белого шел не синий, а красный.

Позже ошибка была исправлена.