ФХР ошиблась с порядком цветов флага России в поздравлении с Днем Конституции, но затем исправилась

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ФХР опубликовала на официальном сайте и в социальных сетях поздравление с Днем Конституции России, который отмечается 12 декабря. 

Текст размещен на фоне флага России. Изначально на нем был перепутан порядок расположения цветов – после белого шел не синий, а красный. 

Позже ошибка была исправлена. 

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