ФХР ошиблась с порядком цветов флага России в поздравлении с Днем Конституции, но затем исправилась

ФХР опубликовала на официальном сайте и в социальных сетях поздравление с Днем Конституции России, который отмечается 12 декабря.
Текст размещен на фоне флага России. Изначально на нем был перепутан порядок расположения цветов – после белого шел не синий, а красный.
Позже ошибка была исправлена.
12 декабря в нашей стране отмечается День Конституции. Поздравляем! Добра и благополучия вам и вашим семьям 🇷🇺— Хоккей России (@russiahockey) December 12, 2021
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Xh7efXKeCY