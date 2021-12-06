Овечкин против «Анахайма»: 2 передачи, 7 бросков и забитый буллит в серии. У него 41 очко в 26 матчах

Капитан набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата с (4:3 Б).

В активе россиянина стало 41 (20+21) очко в 26 матчах текущего сезона. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров, уступая только Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (43 и 42 очка соответственно).

В гонке снайперов Овечкин идет вторым, уступая лишь Драйзайтлю (21 шайба).

В этом матче нападающий (23:25, 2:00 – в большинстве, полезность «0») нанес 7 бросков в створ и сделал 1 перехват. Свой буллит в послематчевой серии реализовал.