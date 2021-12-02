Виньо уволен из «Филадельфии» после 8 поражений подряд

Ален Виньо покидает пост главного тренера «Филадельфии».
60-летний специалист отправлен в отставку после того, как «Флайерс» уступили «Тампе» (1:7). Это поражение стало восьмым подряд для команды.
На данный момент «Филадельфия» занимает седьмое место в Столичном дивизионе, набрав 20 очков в 22 матчах. У клуба 8 побед и 14 поражений.
Виньо был назначен главным тренером «летчиков» в 2019 году. Текущий чемпионат был третьим для него в данной должности.
В прошлом сезоне «Флайерс» не попали в плей-офф Кубка Стэнли.