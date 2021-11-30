Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по итогам четверти сезона, Овечкин – 2-й, Драйзайтль – 3-й (NHL.com)

Теги рейтинги Вашингтон Калгари Эдмонтон Анахайм Александр Овечкин НХЛ Якоб Маркстрем Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Трой Терри Хоккей

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Харт Трофи» по итогам четверти сезона. 

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате. 

В опросе приняли участие 17 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 69 баллами (8 первых мест), второе – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 61 баллом (4 первых места), третье – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 58 баллами (2 первых места).  

В топ-5 также вошли форвард «Анахайма» Трой Терри с 30 баллами (2 первых места) и вратарь «Калгари» Якоб Маркстрем с 10 баллами (1 первое место). 

Все остальные названные игроки получили меньше 10 баллов. Другие россияне, кроме Овечкина, не упоминались. 

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