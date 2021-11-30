Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по итогам четверти сезона, Овечкин – 2-й, Драйзайтль – 3-й (NHL.com)

Официальный сайт провел предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Харт Трофи» по итогам четверти сезона.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате.

В опросе приняли участие 17 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял капитан Коннор Макдэвид с 69 баллами (8 первых мест), второе – капитан с 61 баллом (4 первых места), третье – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 58 баллами (2 первых места).

В топ-5 также вошли форвард Трой Терри с 30 баллами (2 первых места) и вратарь «Калгари» Якоб Маркстрем с 10 баллами (1 первое место).

Все остальные названные игроки получили меньше 10 баллов. Другие россияне, кроме Овечкина, не упоминались.