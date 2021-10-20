Брагин формально остается главным тренером сборной России. Он подписывает списки кандидатов в сборные

формально все еще остается главным тренером сборной России, сообщает «Матч ТВ».

Тренер СКА до сих пор подписывает списки кандидатов в сборные России на 2021-2022 годы, которые подает на согласование в спорта РФ. При этом официально с Минспорта не согласованы никакие изменения в тренерском штабе.

В частности, 18 ноября было согласовано изменение в списке кандидатов в основной состав, куда были включены хоккеисты, выступавшие 11-14 ноября на этапе Кубке «Карьялы». Документ подписан Брагиным.

По требованию Минспорта, для того, чтобы согласовать кандидатуру главного тренера сборной, ФХР должна была представить все необходимые документы в Центр спортивной подготовки не позднее чем через 30 дней со дня досрочного прекращения полномочий бывшего главного тренера.

О назначении Алексея Жамнова главным тренером сборной России было объявлено 28 сентября.

Изображение: «Матч ТВ» (по клику откроется крупное изображение)

Знарок или Жамнов? Браташ или Зубов? А где Брагин и Ларионов? С тренерами сборных в России какой-то ######