Владислав Третьяк: «Сейчас Овечкин – лучший из наших игроков. Из иностранных хоккеистов мне нравится Кросби»

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что считает форварда лучшим российским игроком на данный момент.

«Самый сильный хоккеист первой четверти XXI века? Наверное, из наших лучший сейчас Овечкин. Именно сейчас. Он больше всех голов забил, уже четвертый в по забитым голам. У него есть харизма, есть желание.

А если из иностранных игроков, мне больше всего нравится Кросби. Он очень хороший игрок», – сказал Третьяк.

Овечкин забивает два дня подряд – теперь у него есть голы против всех клубов лиги. Смотрите, кому сколько досталось