Макдэвид забил 200-й гол в НХЛ в 411-м матче. Быстрее в «Эдмонтоне» были только Гретцки, Курри и Андерсон

Капитан сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:1).

В активе 24-летнего канадца стало 11 (6+5) баллов в 4 матчах сезона. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.

Первый гол стал для Макдэвида 200-м в регулярных чемпионатах лиги. На его счету 585 (201+384) баллов в 411 матчах за карьеру.

Быстрее Макдэвида среди игроков, начинавших карьеру в составе «Ойлерс», до этой отметки добрались только (за 242 матча), (328) и (348).