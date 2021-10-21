Макдэвид забил 200-й гол в НХЛ в 411-м матче. Быстрее в «Эдмонтоне» были только Гретцки, Курри и Андерсон

Теги рейтинги Эдмонтон Аризона Уэйн Гретцки Яри Курри Гленн Андерсон Коннор Макдэвид Хоккей

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:1). 

В активе 24-летнего канадца стало 11 (6+5) баллов в 4 матчах сезона. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов. 

Первый гол стал для Макдэвида 200-м в регулярных чемпионатах лиги. На его счету 585 (201+384) баллов в 411 матчах за карьеру. 

Быстрее Макдэвида среди игроков, начинавших карьеру в составе «Ойлерс», до этой отметки добрались только Уэйн Гретцки (за 242 матча), Яри Курри (328) и Гленн Андерсон (348). 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные