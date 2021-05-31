«Вегас» и «Калгари» – главные претенденты на Айкела. Оба клуба согласны на то, чтобы он сделал операцию, которую хочет (Эмили Каплан)

Число клубов, претендующих на форварда «Баффало» , сократилось до двух, – это и «Калгари», сообщает журналистка ESPN Эмили Каплан.

продолжает вести переговоры с «Голден Найтс» и «Флэймс». Ранее сообщалось, что клуб не собирается удерживать в своей платежке часть зарплаты игрока.

Ранее «Сэйбрс» лишили Айкела статуса капитана команды. Между клубом и хоккеистом сохраняются разногласия по вопросу лечения грыжи межпозвоночного диска, от которой страдает игрок.

Айкел настроен на операцию по замене диска на искусственный. Отмечается, что «Вегас» и «Калгари» на это условие согласны. «Баффало» же выступал против такого варианта, поскольку ни один из игроков, выступавших в , прежде не проходил подобную процедуру.

«Сэйбрс» предпочли бы, чтобы Айкел прошел лечение, которое приведет к сращиванию на поврежденном участке позвоночника без имплантации искусственного диска.

По словам Каплан, после операции по замене диска на искусственный Айкел не сможет играть как минимум 3 месяца. При альтернативном варианте лечения восстановление может занять 5 месяцев.

Контракт 24-летнего американца с кэпхитом 10 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.