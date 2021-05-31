С Кубка Стэнли убрали имя обвиняемого в сексуальном насилии Олдрича. Об этом попросил «Чикаго»

Имя бывшего видеотренера «Чикаго» Брэда Олдрича удалили с Кубка Стэнли.

Ранее об этом попросил владелец клуба Роки Вирц, направив письмо председателю Зала хоккейной славы Лэнни Макдональду.

Теперь вместо имени Олдрича на трофей нанесена надпись XXXX XXXXXX.

Напомним, бывший нападающий «Чикаго» обвинил экс-видеотренера «Блэкхокс» в сексуальном насилии.

Бич утверждает, что подвергся насилию со стороны Олдрича 8 и 9 мая 2010 года. В докладе по итогам расследования указывается, что 23 мая руководители команды провели совещание, во время которого советник клуба и тренер по психологической подготовке Джим Гэри проинформировал собравшихся о том, что ему рассказал Бич.

9 июня 2010 года «Блэкхокс» выиграли , Олдрич принимал участие в празднованиях.

В НХЛ бомбанул секс-скандал: в «Чикаго» вычистили всю верхушку, во «Флориде» уволили тренера (у которого 7 побед в 7 матчах)