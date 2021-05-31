«Магнитка» обыграла СКА. У команды Воробьева 23 победы в 25 матчах сезона

обыграл (3:2 Б) на выезде в матче регулярного чемпионата .

Магнитогорский клуб продлил победную серию до семи игр.

Помимо этого, команда тренера выиграла 23 из 25 матчей в нынешнем сезоне.

«Магнитка» проиграла два матча в чемпионате одной команде – «Салавату Юлаеву» (2:7 и 2:5).

Магнитогорцы лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 46 очков. Разница забитых и пропущенных голов – 93:51. В следующем матче, 4 ноября, «Металлург» в гостях сыграет с «Локомотивом».