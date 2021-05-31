Овечкин – первая звезда НХЛ в октябре. Он набрал 15 очков в 8 матчах

определила лучших хоккеистов лиги по итогам октября – первого месяца регулярного чемпионата.

Первой звездой признан капитан , набравший 15 (9+6) очков в 8 играх.

На данный момент россиянин забил 739 голов в НХЛ. 4-ю позицию в списке лучших снайперов лиги занимает Бретт Халл (741 шайба).

Второй звездой стал нападающий , который записал на свой счет 16 (7+9) баллов за результативность в 7 матчах.

Третьей звездой назван вратарь «Каролины» , одержавший семь побед в семи матчах, пропуская в среднем 1,29 шайбы и отражая 95,6% бросков.

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