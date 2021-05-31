Кравцов переходит в «Трактор» из «Рейнджерс» на правах аренды (Sport24)

Нападающий возвращается в .

21-летний хоккеист в ближайшее время пополнит состав .

Как сообщает Sport24, Кравцов перейдет в челябинский клуб из на правах аренды до конца сезона. В данный момент ведутся переговоры с «Трактором» по зарплате.

«Рейнджерс», из которого Кравцов попросил обмен после непопадания в основной состав, дали согласие на переход российского форварда.

Клуб из Нью-Йорка выбрал Кравцова в первом раунде драфта-2018 под общим 9-м номером.

В минувшем сезоне он провел 20 матчей в в составе клуба и набрал 4 (2+2) балла.