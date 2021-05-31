Кравцов переходит в «Трактор» из «Рейнджерс» на правах аренды (Sport24)

Теги Трактор возможные переходы Рейнджерс НХЛ КХЛ Виталий Кравцов Хоккей

Нападающий Виталий Кравцов возвращается в КХЛ.

21-летний хоккеист в ближайшее время пополнит состав «Трактора».

Как сообщает Sport24, Кравцов перейдет в челябинский клуб из «Рейнджерс» на правах аренды до конца сезона. В данный момент ведутся переговоры с «Трактором» по зарплате.

«Рейнджерс», из которого Кравцов попросил обмен после непопадания в основной состав, дали согласие на переход российского форварда.

Клуб из Нью-Йорка выбрал Кравцова в первом раунде драфта-2018 под общим 9-м номером.

В минувшем сезоне он провел 20 матчей в НХЛ в составе клуба и набрал 4 (2+2) балла.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные