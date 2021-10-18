Знарок и Зубов войдут в штаб молодежной сборной России на МЧМ-2022 и Кубок «Карьялы» («Р-Спорт»)

и будут работать в штабе сборной России на Кубке «Карьялы», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Турнир пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября.

Руководить командой будет главный тренер молодежной сборной России Олег Браташ.

По информации агентства, Знарок, Зубов и тренер СКА Александр Титов будут работать на лавке команды.



Сообщается, что в этом составе штаб также будет работать с молодежной сборной на чемпионате мира в Эдмонтоне и Ред-Дире. В штаб также войдет Владимир Филатов.