Светлов о КХЛ: «В ключевых разделах статистики в топ-5 по 3-4 иностранца. Стоит ли удивляться проблемам сборной?»

Теги Сборная России по хоккею КХЛ Вадим Шипачев Сергей Светлов Динамо лимит на легионеров Хоккей

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением об успешной игре легионеров в лиге. 

– Одно время было много споров вокруг лимита на легионеров, одни предлагали его ужесточить, другие – смягчить. Сезон показывает, что параметры действующего лимита, скорее всего, оптимальные.

– Почему?

– Посмотрите статистику – вратарей, защитников, бомбардиров, снайперов. Во всех этих ключевых разделах в пятерке лучших – минимум три иностранца, а в основном четыре.

С одной стороны это говорит о том, что легионеры у нас хорошего качества и – как и должно это быть по определению – находятся в числе лидеров своих клубов.

С другой – не видим максимальной конкуренции со стороны российских хоккеистов, которые лидируют только в споре бомбардиров – благодаря феномену капитана «Динамо» Вадима Шипачева.

Стоит ли после этого удивляться проблемам национальной сборной? – сказал Светлов. 

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