Светлов о КХЛ: «В ключевых разделах статистики в топ-5 по 3-4 иностранца. Стоит ли удивляться проблемам сборной?»

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением об успешной игре легионеров в лиге.

– Одно время было много споров вокруг лимита на легионеров, одни предлагали его ужесточить, другие – смягчить. Сезон показывает, что параметры действующего лимита, скорее всего, оптимальные.

– Почему?

– Посмотрите статистику – вратарей, защитников, бомбардиров, снайперов. Во всех этих ключевых разделах в пятерке лучших – минимум три иностранца, а в основном четыре.

С одной стороны это говорит о том, что легионеры у нас хорошего качества и – как и должно это быть по определению – находятся в числе лидеров своих клубов.

С другой – не видим максимальной конкуренции со стороны российских хоккеистов, которые лидируют только в споре бомбардиров – благодаря феномену капитана .

Стоит ли после этого удивляться проблемам национальной сборной? – сказал Светлов.