Гретцки взял интервью у Овечкина после матча с «Рейнджерс»: «Привет, Алекс. Это Уэйн»

Лучший снайпер и бомбардир в истории НХЛ, аналитик TNT Network Уэйн Гретцки взял интервью у форварда «Вашингтона» Александра Овечкина после матча с «Рейнджерс» (5:1).
В этой игре россиянин забросил 731-ю и 732-ю шайбы в чемпионатах НХЛ и вышел на 5-е место среди лучших снайперов в истории лиги, превзойдя достижение Марселя Дионна (731 гол). На счету Гретцки 894 голов.
«Привет, Алекс. Это Уэйн. Поздравляю тебя. Невероятный старт для тебя и твоей команды – 2 гола, 2 передачи.
Ты выглядел даже свежее и сильнее, чем в прошлом году», – сказал Гретцки.
1,626 goals in this segment 🤯 #NHLonTNT pic.twitter.com/Q49KrTRXOv— NHLonTNT (@NHL_On_TNT) October 14, 2021
Овечкин – в интервью Гретцки: «С каждым годом НХЛ становится сильнее. Приходят новые игроки, которые тоже хотят забивать»