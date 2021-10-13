Гретцки взял интервью у Овечкина после матча с «Рейнджерс»: «Привет, Алекс. Это Уэйн»

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Лучший снайпер и бомбардир в истории НХЛ, аналитик TNT Network Уэйн Гретцки взял интервью у форварда «Вашингтона» Александра Овечкина после матча с «Рейнджерс» (5:1).

В этой игре россиянин забросил 731-ю и 732-ю шайбы в чемпионатах НХЛ и вышел на 5-е место среди лучших снайперов в истории лиги, превзойдя достижение Марселя Дионна (731 гол). На счету Гретцки 894 голов. 

«Привет, Алекс. Это Уэйн. Поздравляю тебя. Невероятный старт для тебя и твоей команды – 2 гола, 2 передачи.

Ты выглядел даже свежее и сильнее, чем в прошлом году», – сказал Гретцки. 

Овечкин – в интервью Гретцки: «С каждым годом НХЛ становится сильнее. Приходят новые игроки, которые тоже хотят забивать»

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