НХЛ. «Питтсбург» забросил 5 шайб «Филадельфии», «Коламбус» обыграл «Нью-Джерси», «Баффало» победил «Виннипег», «Сан-Хосе» был сильнее «Юты»
2 декабря проходят очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
В регулярном чемпионате НХЛ «Коламбус» обыграл «Нью-Джерси» (5:3), «Филадельфия» проиграла «Питтсбургу» (1:5), «Баффало» победил «Виннипег» (5:1), «Сан-Хосе» был сильнее «Юты» (6:3).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
