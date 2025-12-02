  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ. «Питтсбург» забросил 5 шайб «Филадельфии», «Коламбус» обыграл «Нью-Джерси», «Баффало» победил «Виннипег», «Сан-Хосе» был сильнее «Юты»
91

НХЛ. «Питтсбург» забросил 5 шайб «Филадельфии», «Коламбус» обыграл «Нью-Джерси», «Баффало» победил «Виннипег», «Сан-Хосе» был сильнее «Юты»

2 декабря проходят очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

В регулярном чемпионате НХЛ «Коламбус» обыграл «Нью-Джерси» (5:3), «Филадельфия» проиграла «Питтсбургу» (1:5), «Баффало» победил «Виннипег» (5:1), «Сан-Хосе» был сильнее «Юты» (6:3).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoНХЛ
logoЮта
logoБаффало
logoАнахайм
logoСент-Луис
logoВиннипег
logoСан-Хосе
logoКоламбус
logoПиттсбург
logoФиладельфия
logoНью-Джерси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. «Салават» против «Ак Барса», ЦСКА в гостях у «Трактора», «Автомобилист» примет «Северсталь», «Металлург» сыграет с «Нефтехимиком»
сегодня, 06:22
Панарин – 8-й россиянин в истории НХЛ с 900+ очками за карьеру. До идущего на 7-м месте в списке Дацюка – 18 баллов
сегодня, 06:46
Малкин вышел на 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1375 очков), обогнав Модано. До идущего 25-м Бретта Халла – 16 баллов
сегодня, 06:34
Макдэвид набрал 3+1 в матче с «Сиэтлом» и 3-м в сезоне НХЛ достиг отметки 40 очков. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров, сократив отставание от Маккиннона до 6 баллов
сегодня, 05:58Видео
НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Тампу», «Торонто» забросил 5 шайб «Каролине», «Колорадо» пропустил 6 голов от «Айлендерс», «Эдмонтон» разгромил «Сиэтл» – 9:4
сегодня, 05:45
Капризов остался без очков во 2-м матче подряд. У него 3 броска, 2 потери и «минус 4» за 20:34 против «Калгари»
сегодня, 05:22
«Колорадо» впервые за 18 матчей проиграл в основное время – 3:6 от «Айлендерс». Маккиннон остался без очков, Сорокин отразил 35 из 38 бросков
сегодня, 04:58
Панарин достиг отметки 900 очков в НХЛ, набрав 1+1 в матче с «Оттавой». У него 30 баллов в 29 играх в сезоне
сегодня, 03:40Видео
Кучеров набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» при 10 бросках и стал 3-й звездой, его 2-й гол на 59:05 отменили из-за паса рукой. У Никиты 34 очка в 25 играх в сезоне
сегодня, 03:30Видео
Малкин набрал 2+1 в матче с «Тампой» (победный гол – на 58-й минуте) и стал 1-й звездой. У него 29 очков в 26 играх в сезоне
сегодня, 03:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Амура» об отставке Гальченюка: «Он проделал большую работу с командой летом, но ее не удалось трансформировать в стабильную игру и результат»
14 минут назад
Макдэвид с 3+1, Малкин с 2+1 и Барзэл с 1+2 против «Колорадо» – звезды дня в НХЛ
29 минут назад
Никишин против «Торонто»: 1 бросок и «минус 2» за 25:21 – 2-е время в сезоне. У него 9 очков и «+13» в 25 играх
44 минуты назад
Свечников против «Торонто»: 5-й подряд матч без голов, 5 бросков, 3 хита и малый штраф за 17:45. У него 7+7 в 26 играх в сезоне
59 минут назад
Хет-трик Макдэвида в матче с «Сиэтлом» – 1-й для него с октября 2022 года. Всего в регулярках НХЛ – 13-й, он делит с Мессье 4-е место в истории «Эдмонтона»
сегодня, 06:58
Подколзин забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». У него 11 очков и «+7» в 28 играх
сегодня, 05:46Видео
Тренин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 7 очков в 28 играх и 131 хит – лидирует в НХЛ по их числу
сегодня, 05:34Видео
Бучневич забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Бостоном». У него 12 очков и «минус 12» в 28 играх в сезоне
сегодня, 05:10Видео
Ничушкин забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс» – 2-м после травмы. У него 13 очков в 19 играх в сезоне
сегодня, 04:46Видео
Проворов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Детройтом». Он сыграл 29:27 – максимальное время в этом сезоне
сегодня, 04:34Видео