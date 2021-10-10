Джастин Бибер даст концерт на первом в истории Гран-при Саудовской Аравии

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии анонсировали выступления суперзвезд шоу-бизнеса.

Концерты в Джидде дадут популярный канадский поп-исполнитель Джастин Бибер, а также рэпер A$AP Rocky, певец Джейсон Деруло и диджеи Дэвид Гетта и Tiësto. Выступления пройдут на главной сцене фан-зоны Гран-при.

Первый в истории этап «Формулы-1» в Саудовской Аравии состоится 3-5 декабря.

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