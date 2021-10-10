Гусев подписал контракт со СКА до конца сезона

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Нападающий Никита Гусев возвращается в СКА, информирует официальный сайт клуба.

29-летний россиянин подписал контракт с командой КХЛ до 30 апреля 2022 года.

В СКА Гусев будет выступать под 97-м номером.

Напомним, нападающий уже играл за СКА с 2016 по 2019 год. В 2017 году Гусев выиграл Кубок Гагарина в составе команды. 

В прошлом чемпионате НХЛ форвард выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду», набрав в 31 матче 10 (4+6) очков. 

Ранее стало известно, что «Торонто» не стал предлагать россиянину полноценный контракт по итогам просмотра.

Гусев – это новый Мозякин, Зарипов, Шипачев. Отличный игрок, который нужен здесь, но не очень подходит НХЛ

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