Антон Шипулин: «Зачем в Госдуме спортсмены? А затем, чтобы вопросами физкультуры и спорта занимались те, кто в этом по-настоящему разбирается»

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин рассказал о своей будущей деятельности в качестве депутата Государственной думы.

«Начинаю работу в Госдуме VIII созыва. Впереди 5 лет напряженной, интересной, ответственной и важной работы.

В этом созыве у меня новая должность – меня назначили заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту. Эта та сфера деятельности, где я, что называется, как рыба в воде.

И, пожалуй, это назначение – ответ на бесконечные вопросы «А зачем в Госдуме спортсмены?» А затем, чтобы вопросами физкультуры и спорта занимались те, кто в этом по-настоящему разбирается, кому эта тема близка, интересна и понятна.

Спасибо большое коллегам из партии и фракции «Единая Россия» за оказанное доверие — буду выкладываться по полной, постараюсь не подвести!

P.S. До конца октября буду работать в Москве, график работы в округе выложу попозже. Так что до встречи, друзья!» – написал Шипулин.

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