«Локо» берет немецкого тренера, Франция выиграла Лигу наций, победа Валиевой с 3 мировыми рекордами, Боттас – 1-й в Турции и другие новости

1. «Локомотив» объявил, что договорился с экс-тренером «Кельна» и «Хоффенхайма» Маркусом Гиздолем. 52-летний специалист скоро возглавит московский клуб. Кто это вообще такой, можно узнать в нашем тексте.

2. Франция в финале Лиги наций обыграла Испанию (2:1) и стала обладателем трофея. Правда, победный гол Килиана Мбаппе вызвал много вопросов: Бускетс и Ойарсабаль считают, что был офсайд. Испанский арбитр Альфонсо Перес Бурруль также удивлен.

3. Россиянка Камила Валиева победила на турнире Finlandia Trophy, Туктамышева – 2-я, Косторная – 3-я. Валиева установила три мировых рекорда на этом турнире: лучшие баллы за произвольную, за технику и по сумме программ. Кроме того, она показала новый костюм к произвольной программе: красно-черное платье и змея на плече.

4. Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл Гран-при Турции-2021, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й, Мазепин – 20-й. Ферстаппен вернул себе лидерство в чемпионате, а Мазепин заблокировал Хэмилтона и чуть не столкнулся с ним, когда тот обгонял россиянина на круг.

5. КХЛ. СКА всухую победил «Салават», «Ак Барс» забил 6 голов «Барысу».

6. Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар заявил, что ЧМ-2022, вероятно, станет для него последним.

7. Квалификация ЧМ-2022 в Южной Америке. Аргентина разгромила Уругвай (3:0), Месси забил 6-й гол в турнире, догнав Неймара. Бразилия впервые потеряла очки, сыграв 0:0 с Колумбией.

8. Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила Иге Швентек на турнире в Индиан-Уэллс и выбыла, Анастасия Павлюченкова проиграла Лейле Фернандес.

У мужчин в 3-й круг вышли Хачанов, Медведев, Рублев, Карацев, Циципас, Маррей, Зверев и Берреттини.

9. «Ньюкасл» может позвать руководителя отдела спорта и развития «Локомотива» Ральфа Рангника на пост спортдиректора. Глава академии «Ман Сити» – другой вариант.

10. Нападающий Мика Зибанежад продлил контракт с «Рейнджерс» на 8 лет с кэпхитом 8,5 млн долларов.

11. Пользователи Twitter вывели в тренды хэштег «Руки прочь от Алины Загитовой». Фигуристка поблагодарила болельщиков за поддержку.

12. Две команды из СНГ – Virtus.pro и Team Spirit – вышли в верхнюю сетку плей-офф The International впервые с 2011 года. Призовой фонд чемпионата – 40 млн долларов.

13. НБА. Предсезонные матчи. «Чикаго» в гостях одолел «Кливленд», «Финикс» на выезде разгромил «Лейкерс». Другие результаты – здесь.

Цитаты дня.

Алина Загитова: «Меня хейтят в комментариях, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам. Нет никакой приватности, а мои границы грубо нарушают»

Самюэль Это′О: «Матч «Барса» – «Реал» лучше финала ЛЧ. И неважно, есть ли Роналду или Месси»

Тафгай Джон Скотт: «Овечкин кончился, в этом сезоне он и 30 голов не забьет. «Вашингтон» не выйдет в плей-офф, они будут мусором»

Тренер Словении Кек о России: «Рад, что Дзюбы нет. Мы ужасно выглядели против него в 1-й игре»

Карпин о Словении: «Нас ждет наисложнейшая игра против наисложнейшего соперника. Все, что не получилось со Словакией, – моя вина»