Российских болельщиков избили в Мариборе после матча со Словенией

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В Мариборе было совершено нападение на российских болельщиков после матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Словении и России (1:2).

«Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России.

В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать. Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили – его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы.

Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой. Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», – рассказал болельщик Роман.

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