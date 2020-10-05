IBU аннулировал результаты Ольги Зайцевой на Олимпиаде-2014 в Сочи, Россия потеряла серебро в женской эстафете

Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал результаты россиянки Ольги Зайцевой, показанные на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Об этом свидетельствуют финишные протоколы IBU, обновленные 29 сентября, где указано, что результаты аннулированы в рамках решения Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее Зайцева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

В Сочи биатлонистка завоевала серебро в эстафете, заняла 28-е место в спринте, 11-е в гонке преследования, 15-е в индивидуальной гонке и 23-е в масс-старте.

В женской эстафете вместе с Зайцевой за Россию выступали Яна Романова, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина. Сейчас на первом месте в протоколе числится сборная Украины, на втором – Норвегии, на третьем – Чехии.

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