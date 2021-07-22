Адам Риппон о том, почему сделал каминг-аут: «Когда в России приняли закон против гей-пропаганды, я понял, что должен что-то сказать»

Бывший американский фигурист рассказал о том, почему решил сделать каминг-аут в качестве гея.

«Перед Олимпиадой-2014 в в России приняли закон против гей-пропаганды. Тогда я впервые почувствовал, что является огромным признаком привилегии, что есть этот закон, который направлен прямо на меня, причем из-за того, что я не могу контролировать.

Я почувствовал, что должен что-то сказать. Но в НОК США нам сказали, что мы вольны говорить все, что захотим, но когда мы окажемся в России – нам они помочь ничем не смогут. А когда я не смог попасть в олимпийскую команду, то подумал: «О, боже, как же мне хотелось бы высказаться».

После этого я понял, что сделаю все, что в моих силах, чтобы наконец-то высказать все вещи, которые для меня так важны. Так что я решил сначала пойти в Федерацию фигурного катания США и рассказал все им. Мы сделали интервью, а Федерация меня во всем поддержала. Интервью вышло примерно через месяц. После него мне пришло много добрых сообщений.

Сразу после каминг-аута я боялся, что это повлияет на мои оценки. Но потом я понял, что даже если меня и будут оценивать по-другому, то это вообще не важно, потому что для меня важнее выражать собственную сущность.

Когда ты выходишь на лед, у тебя есть всего несколько минут, чтобы показать всю работу, которую ты проделал за годы. Если бы я не смог показать все это достоверно, как тот, кем я на самом деле являюсь, то не думаю, что у меня вышли бы лучшие прокаты. Поэтому я бы сказал, что каминг-аут был одним из лучших решений, которые я когда-либо принимал в своей карьере», – сказал Риппон.