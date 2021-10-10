КХЛ. «Трактор» в гостях у «Адмирала», ЦСКА против «Спартака», «Авангард» сыграет с «Автомобилистом»

В очередной игровой день в КХЛ ЦСКА сразится в дерби со «Спартаком», московское «Динамо» играет на выезде с «Локомотивом», «Авангард» принимает «Автомобилист».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 октября, 12.30, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 11 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 11 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 11 октября, 19.00, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 11 октября, 19.30, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 11 октября, 19.30, «Балашиха-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.