КХЛ. «Трактор» в гостях у «Адмирала», ЦСКА против «Спартака», «Авангард» сыграет с «Автомобилистом»

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В очередной игровой день в КХЛ ЦСКА сразится в дерби со «Спартаком», московское «Динамо» играет на выезде с «Локомотивом», «Авангард» принимает «Автомобилист».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Адмирал – Трактор
Дата проведения
11 октября, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Сочи
Дата проведения
11 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Северсталь
Дата проведения
11 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Спартак
Дата проведения
11 октября, 19.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Динамо Москва
Дата проведения
11 октября, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Автомобилист
Дата проведения
11 октября, 19.30, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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