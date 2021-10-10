КХЛ. «Трактор» в гостях у «Адмирала», ЦСКА против «Спартака», «Авангард» сыграет с «Автомобилистом»

В очередной игровой день в КХЛ ЦСКА сразится в дерби со «Спартаком», московское «Динамо» играет на выезде с «Локомотивом», «Авангард» принимает «Автомобилист».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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