Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия по всей России из-за «крайне напряженной» ситуации с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что массовые мероприятия по всей России отменены из-за пандемии коронавируса.

Это означает, что и спортивные мероприятия должны проходить без зрителей.

«По массовым мероприятиям – они остановлены во всей стране. Проводятся только в зависимости от тенденции эпидпроцесса.

Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников более 3 тысяч человек – у нас такого субъекта нет ни одного, от 1 тысяч до 3 тысяч – всего в двух субъектах.

Это особенности эпидпроцесса, хочу еще раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся, и оснований для их проведения нет, кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции», – сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с в России «крайне напряженной».

«И у нас данные за прошедшую, 39-ю, неделю выросли еще на 14%. Напомню, что в предыдущие четыре недели: 36-ю – минус 1%, 37-ю – плюс 7%, 38-ю – плюс 9%, и вот за прошедшую неделю – плюс 14%. Мы растем достаточно быстро», – добавила она.