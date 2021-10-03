Генменеджер сборной Канады: «Кросби будет нашим лидером на Олимпиаде. Он лучший игрок планеты уже более 10 лет»

Теги Питтсбург Сидни Кросби Даг Армстронг Сборная Канады по хоккею НХЛ Алекс Пьетранжело Вегас Пекин-2022 Коннор Макдэвид Хоккей

Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг прокомментировал вызов первых трех игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Приглашение в национальную команду получили форварды Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и защитник Алекс Пьетранжело («Вегас»).

«Сид – это Сид, а Коннор – это Коннор, тут комментарии излишни. У Алекса же богатый опыт, начиная с Олимпиады-2014 и ЧМ-2016 и заканчивая капитанством в победном для «Сент-Луиса» Кубке Стэнли в 2019-м. Эти хоккеисты находятся на пике карьеры в НХЛ, плюс они настоящие победители.

С Сидом я общался чаще, чем с другими игроками, так как у нас давние отношения, и он будет нашим лидером. Я бы не назвал нас лучшими друзьями, но я всегда спокойно могу ему набрать, а он с легкостью мне ответит.

Он поведет команду за собой, будет передавать остальным игрокам сообщения от тренеров, что послужит серьезным подспорьем. Для меня он просто Сидни Кросби, лучший игрок планеты уже более 10 лет.

Я не думаю, что кто-то наших из хоккеистов будет испытывать трепетные чувства перед ним, потому что игрок, которого вызывают на Олимпиаду, не трепещет перед другими. Однако партнеры будут уважать Сидни», – сказал Армстронг.

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