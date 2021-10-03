Генменеджер сборной Канады: «Кросби будет нашим лидером на Олимпиаде. Он лучший игрок планеты уже более 10 лет»

Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг прокомментировал вызов первых трех игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Приглашение в национальную команду получили форварды Сидни Кросби ( ), ( ) и защитник ( ).

«Сид – это Сид, а Коннор – это Коннор, тут комментарии излишни. У Алекса же богатый опыт, начиная с Олимпиады-2014 и и заканчивая капитанством в победном для Кубке Стэнли в 2019-м. Эти хоккеисты находятся на пике карьеры в , плюс они настоящие победители.

С Сидом я общался чаще, чем с другими игроками, так как у нас давние отношения, и он будет нашим лидером. Я бы не назвал нас лучшими друзьями, но я всегда спокойно могу ему набрать, а он с легкостью мне ответит.

Он поведет команду за собой, будет передавать остальным игрокам сообщения от тренеров, что послужит серьезным подспорьем. Для меня он просто , лучший игрок планеты уже более 10 лет.

Я не думаю, что кто-то наших из хоккеистов будет испытывать трепетные чувства перед ним, потому что игрок, которого вызывают на Олимпиаду, не трепещет перед другими. Однако партнеры будут уважать Сидни», – сказал Армстронг.