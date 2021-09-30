Андрей Назаров: «Панарин – хоккеист мирового уровня. Если он решит играть в «Сочи» во время локаута, буду очень рад»

Новый главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался касательно ситуации с нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным.
Ранее Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.
– Можно ли считать историю с Панариным закрытой?
– Буду очень краток. Артемий Панарин – игрок высокого мирового уровня. Он добился больших высот.
Я в какой-то момент жизни ему помогал. А те недопонимания, которые у нас были раньше, – это мы разберемся между собой. Это между нами.
Если во время локаута Артемий Панарин решит играть в «Сочи», и с ним договорится директор – я буду очень рад. Но не уверен, что у нас хватит денег, – сказал Назаров.