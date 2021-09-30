Андрей Назаров: «Панарин – хоккеист мирового уровня. Если он решит играть в «Сочи» во время локаута, буду очень рад»

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Новый главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался касательно ситуации с нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным

Ранее Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

– Можно ли считать историю с Панариным закрытой?

– Буду очень краток. Артемий Панарин – игрок высокого мирового уровня. Он добился больших высот.

Я в какой-то момент жизни ему помогал. А те недопонимания, которые у нас были раньше, – это мы разберемся между собой. Это между нами. 

Если во время локаута Артемий Панарин решит играть в «Сочи», и с ним договорится директор – я буду очень рад. Но не уверен, что у нас хватит денег, – сказал Назаров.

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