Предварительная стоимость новой арены СКА составит 37 млрд рублей

Представлен проект стадиона «СКА-Арена», который построят к чемпионату мира в 2023 году.

Как отмечается в пресс-релизе ООО «СКА-Арена», конструктив здания будет выполнен в монолитном железобетоне. Общая площадь будущей арены не превысит 190 тыс. кв. м. Также два павильона на 1500 кв. м. будут реконструированы, в дальнейшем там разместятся различные детские спортивные секции и музейно-выставочные пространства.

Здание многофункциональной арены будет 7-этажным, разделенным на 14 секторов с максимальной высотой 53,7 метра.

Ледовый дворец будет рассчитан на посещение 21 500 человек на хоккейных мероприятиях и до 23 000 человек на концертах и развлекательных шоу.

Внутри арены будут располагаться основная и тренировочная ледовые площадки, фитнес, кафе, рестораны, магазины, медицинский и реабилитационный центры, а также штаб-квартира и детская школа хоккея.

В феврале проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Предварительная сметная стоимость проекта оценивается в 37 миллиардов рублей, из которых не более 10 млрд выделит бюджет города. Остальные затраты, по условиям концессии, остаются за инвестором строительства.