Нападающий забросил две шайбы и сделал голевую передачу в матче чемпионата Чехии с «Литвиновым» (3:2).

Всего в 4 играх текущего сезона на счету 49-летнего форварда 4 (3+1) очка.

49-летний Ягр забил первый гол в сезоне в матче против «Либереца»

Jaromir Jagr. 49 years old, still chugging putting up 2 goals today. pic.twitter.com/fnqKdSXZtj