Эвандер Кэйн: «Меня легко сделать козлом отпущения. Обвинения в ставках – ложные»

Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кэйн высказался по поводу того, что партнеры по команде не хотят больше играть с ним.

Сообщалось, что несколько ключевых игроков сообщили руководству, что не хотят быть частью «Шаркс» в будущем, если Кэйн останется в клубе.

Срок соглашения форварда с кэпхитом 7 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.

«На меня легко указать пальцем. Легко попытаться сделать меня козлом отпущения из-за некоторых моих личных проблем, которые муссируются публично.

Это легкий выход из положения. Это пишут в СМИ, а я отношусь к этому с недоверием», – сказал хоккеист.

Также Кэйн прокомментировал обвинения в свой адрес по поводу ставок на матчи НХЛ.

«Очень жаль, что эти ложные обвинения прозвучали. Когда это произошло, я сразу понял масштабы, но не знал, что будет дальше.

Но уверен, что это неправда. Я спокойно к этому отнесся, понимая, что буду освобожден от этих обвинений», – заявил форвард «Шаркс».