Кросби о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки: «Надеюсь, что он сможет. Было бы здорово»

Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Хоккей

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился мнением о шансах капитана «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. 

На данный момент россиянин, которому сегодня исполнилось 36 лет, имеет на счету 730 голов. У Гретцки – 894. 

«Надеюсь, что он сможет. Я сказал ему об этом сегодня. 

Это было бы здорово. Он близок к этому. Он может забить из любой точки в зоне атаки.

Надеюсь только, что он будет это делать не в матчах против нашей команды», – сказал Кросби, участвующий в медиа-туре игроков НХЛ вместе с Овечкиным. 

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