Кросби о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки: «Надеюсь, что он сможет. Было бы здорово»

Капитан поделился мнением о шансах капитана побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

На данный момент россиянин, которому сегодня исполнилось 36 лет, имеет на счету 730 голов. У Гретцки – 894.

«Надеюсь, что он сможет. Я сказал ему об этом сегодня.

Это было бы здорово. Он близок к этому. Он может забить из любой точки в зоне атаки.

Надеюсь только, что он будет это делать не в матчах против нашей команды», – сказал Кросби, участвующий в медиа-туре игроков вместе с Овечкиным.