Режиссер «Небесной команды» – отцу Ткаченко: «Почему мы должны были кому-то высылать сценарий? Этого никто не обещал»

Владимир Алеников, режисер фильма «Небесная команда», который посвящен трагедии , ответил на критику картины.

– У меня сложилось впечатление, что авторы фильма не определились, о ком они снимают фильм – о команде или о болельщиках.

– Это вы, видимо, не понимаете, о чем картина. Мы-то с самого начала знали, о чем она будет. Фильм посвящен команде, но мы рассказываем о ней сквозь призму любви болельщиков и близких к ней людей. Если совсем коротко, то это фильм о любви болельщиков к команде. Это фильм о простых людях, мы показываем, почему они так любят эту команду.

Как и все мои фильмы, книги и спектакли, это картина о любви – о любви простых людей к этой замечательной команде, о любви молодых людей, которых навсегда разлучила эта трагедия. Если вы знаете мою фильмографию или читали мои книги, то должны знать, что я всю жизнь рассказываю необычные истории любви в разных ее ипостасях. Любовь в фильме показана в разных видах: невесты ли это, болельщики ли это, прачка ли это. Если вы этого не поняли, то мне очень жаль.

– Прокомментируйте слова отца , который сказал, что ему так и не выслали сценарий.

– Что значит «не выслали сценарий»? Почему мы должны были кому-то высылать сценарий? Где вообще написано, что мы должны были сделать это?

Всем родственникам были высланы синопсисы, то есть краткое содержание будущего сценария. Этого было более чем достаточно.

– Поясню. Он рассказывал, что представители съемочной группы просили подписать его некие документы и обещали на следующий день прислать сценарий фильма.

– Не знаю, о чем идет речь. Я с ним никогда не разговаривал. Никто никаких сценариев никому не обещал.

Иван Ткаченко – великий спортсмен и потрясающий человек. В фильме ему уделено достаточно места, – сказал Алеников.

Фильм о погибшем «Локомотиве» = сериал на «России-1». Выпускать такое к 10-летию трагедии – стыдно