Отец погибшего Ивана Ткаченко раскритиковал фильм «Небесная команда»: «Там вообще не про «Локомотив»

Отец погибшего в авиакатастрофе хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко Леонид Ткаченко поделился мнением о фильме «Небесная команда», который посвящен трагедии ярославского клуба.

«Авторы связались со мной и попросили подписать какие-то документы, обещали на следующий день прислать сценарий. Я подписал, но в итоге они никому ничего не выслали.

Через месяц мне передали сценарий из клуба, я его почитал и понял, что там вообще не про «Локомотив». Там болельщики в поезде едут, четыре свадьбы готовятся. При чем тут «небесная команда»?

Я прочитал сценарий и сказал, что под этим не подписываюсь. На этом наше общение закончилось. Слышал, что они сняли фильм за 28 дней и потратили на него около 350 миллионов рублей. Это как?

Елена Михеева, которая снимала документальный фильм про Ваню, собирала материалы два с половиной года, а тут 28 дней... Что за это время можно сделать?» – сказал отец хоккеиста.

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