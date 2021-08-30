Губерниев о девушках из групп поддержки: «А можно закрепить их право радовать глаз настоящих мужчин? Особо нервные могут не смотреть»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении пригласить бывшую группу поддержки «Ак Барса» Bars Angels выступить на вчерашнем матче между командами в чемпионате КХЛ.

Победу одержал казанский клуб – 3:2 Б. Ранее стало известно, что «Ак Барс» прекратил сотрудничество с группой поддержки.

Матчи КХЛ в Казани в сезоне-2020/21 проходят без танцев девушек. Сообщалось, что это связано с решением клуба взять курс на семейные ценности и культурный досуг.

«Красивый жест. А можно законодательно закрепить право ринг-герлз и групп поддержки на хоккее и баскетболе радовать глаз настоящих мужчин???

Особо нервные могут ведь и не смотреть в их сторону», – написал Губерниев в телеграм-канале.

Красотки, которых мы больше не увидим в КХЛ. «Ак Барс» отказался от группы поддержки

КХЛ о группах поддержки: «Клубам рекомендовано их иметь, требования к работе в регламенте не установлены»