НХЛ не хотела отправлять Кубок Стэнли в Россию. Один из россиян «Тампы» угрожал лиге, что не вернется (Дарья Тубольцева)

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Александр Волков Михаил Сергачев коронавирус Хоккей

Журналистка Sport24 Дарья Тубольцева рассказала о сложностях с поездкой Кубка Стэнли в Россию в этом году. 

Трофей в этом году побывал в Москве, Нижнекамске и Уфе, где его представляли Александр Волков, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский

«Интересная история про Кубок Стэнли. Слышала ее сразу от нескольких не связанных друг с другом источников. 

НХЛ не хотела пускать кубок в Россию из-за эпидемиологической обстановки в стране, из-за небольшого процента вакцинированных и того, что «тут прививки покупают».

В итоге один из русских игроков «Тампы» (нетрудно догадаться кто) написал письмо в лигу, что не вернется в нее, если ему не дадут в России кубок», – написала Тубольцева в своем телеграм-канале. 

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