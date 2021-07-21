НХЛ не хотела отправлять Кубок Стэнли в Россию. Один из россиян «Тампы» угрожал лиге, что не вернется (Дарья Тубольцева)

Журналистка Sport24 Дарья Тубольцева рассказала о сложностях с поездкой Кубка Стэнли в Россию в этом году.

Трофей в этом году побывал в Москве, Нижнекамске и Уфе, где его представляли Александр Волков, , Михаил Сергачев и .

«Интересная история про . Слышала ее сразу от нескольких не связанных друг с другом источников.

не хотела пускать кубок в Россию из-за эпидемиологической обстановки в стране, из-за небольшого процента вакцинированных и того, что «тут прививки покупают».

В итоге один из русских игроков (нетрудно догадаться кто) написал письмо в лигу, что не вернется в нее, если ему не дадут в России кубок», – написала Тубольцева в своем телеграм-канале.