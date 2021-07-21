Михаил Сергачев: «Думаю, «Тампа» может взять третий Кубок Стэнли подряд. Ядро останется»

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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев оценил шансы команды завоевать третий Кубок Стэнли подряд.

8 июля «Лайтнинг» во второй раз подряд выиграли трофей, обыграв в финальной серии «Монреаль» (4-1).

«Наверное, победа во втором Кубке Стэнли была тяжелее психологически. Первую серию мы играли с такой командой, игроки которой «с шашками наголо» побежали голы забивать, очень хорошо играли в атаке. Мне особенно психологически тяжело было, потому что я очень много играл в обороне, мало в атаке, так что показывал немного не свою игру.

Кубок начался тяжело, потом [полуфинальная] серия с «Айлендерс» была тяжелой. К тому же сезон был в 56 игр, из-за этого было очень много матчей подряд, почти все встречи играли как в плей-офф, потому что игры через день, почти отдыха не было.

Я думаю, что «Тампа» может взять третий Кубок Стэнли подряд. Считаю, ядро останется – [Никита] Кучеров, [Андрей] Василевский, [Стивен] Стэмкос, [Виктор] Хедман, [Брэйден] Пойнт, [Энтони] Сирелли, я, [Эрик] Чернак, [Райан] Макдона – вот эти ребята. Я бы назвал это лучшим ядром, основой команды, поэтому каждый год есть шансы», – сказал Сергачев.

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