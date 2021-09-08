«Ак Барс» проиграл 3 из 4 матчей на старте сезона КХЛ. У ЦСКА с Федоровым – 3 победы в 4 играх

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ЦСКА проявил характер в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1 ОТ).

Московский клуб отыгрался на 54-й минуте после гола 20-летнего Матвея Гуськова, а затем победил в овертайме благодаря голу защитника Класа Дальбека.

Команда под руководством Сергея Федорова одержала третью победу подряд.

После поражения от «Авангарда» (0:4) армейцы выиграли у рижского «Динамо» (3:2), «Сочи» (4:1) и «Ак Барса».

В свою очередь, «Ак Барс» с тренером Дмитрием Квартальновым уступил в третьей игре кряду.

Обыграв «Йокерит» со счетом 3:0, казанцы проиграли в следующих матчах с «Куньлунем» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА.

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