Котканиеми перешел в «Каролину». «Монреаль» не повторил однолетний контракт на 6,1 млн долларов

Теги переходы Монреаль Каролина НХЛ Йеспери Котканиеми Хоккей

Нападающий Йеспери Котканиеми стал игроком «Каролины».

«Монреаль» решил не повторять предложение, которое финский хоккеист получил от «Харрикейнс».

Таким образом, 21-летний форвард перешел в «Каролину». Кэпхит по однолетнему контракту составит 6,1 миллиона долларов.

В качестве компенсации «Канадиенс» получили два драфт-пика – первый и третий раунды-2022.

В прошедшем сезоне Котканиеми набрал 20 (5+15) очков в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 8 (5+3) баллов в 19 играх.

Напомним, что в 2019 году «Монреаль» сделал оффер-шит нападающему «Каролины» Себастьяну Ахо. Клуб предложил игроку 5-летний контракт с зарплатой 8,454 миллиона долларов в год. «Ураганы» повторили предложение и сохранили финна в команде.

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