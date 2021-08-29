Котканиеми перешел в «Каролину». «Монреаль» не повторил однолетний контракт на 6,1 млн долларов

Нападающий стал игроком .

решил не повторять предложение, которое финский хоккеист получил от «Харрикейнс».

Таким образом, 21-летний форвард перешел в «Каролину». Кэпхит по однолетнему контракту составит 6,1 миллиона долларов.

В качестве компенсации «Канадиенс» получили два драфт-пика – первый и третий раунды-2022.

В прошедшем сезоне Котканиеми набрал 20 (5+15) очков в 56 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф на его счету 8 (5+3) баллов в 19 играх.

Напомним, что в 2019 году «Монреаль» сделал оффер-шит нападающему «Каролины» Себастьяну Ахо. Клуб предложил игроку 5-летний контракт с зарплатой 8,454 миллиона долларов в год. «Ураганы» повторили предложение и сохранили финна в команде.

«Каролина» взорвала межсезонье в НХЛ оффершитом игроку «Монреаля». Это месть за такую же попытку два года назад