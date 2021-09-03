Мэттьюс, Патрик Кэйн, Айкел, Пачиоретти и Карлсон – в составе сборной США на ОИ-2022 по версии The Athletic

The Athletic представил вариант состава сборной США на ОИ-2022.
Ранее стало известно, что хоккеисты из НХЛ, скорее всего, сыграют в Пекине.
Лига оставила за собой право отказаться от поездки в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
Вратари: Коннор Хеллибак, Джон Гибсон, Тэтчер Демко.
Защитники:
Райан Макдона – Адам Фокс;
Джейккоб Слэвин – Чарли Макэвой;
Сет Джонс – Джон Карлсон;
Куинн Хьюз – Джефф Петри.
Нападающие:
Макс Пачиоретти – Остон Мэттьюс – Патрик Кэйн;
Мэттью Ткачак – Джек Айкел – Алекс Дебринкет;
Джей Ти Миллер – Джо Павелски – Брэди Ткачак;
Джейк Генцел – Дилан Ларкин – Брайан Раст;
Джонни Годро, Брок Нелсон.
Ура, НХЛ все-таки едет на Олимпиаду (с одной оговоркой). Но затянули так, что уже надоело