Мэттьюс, Патрик Кэйн, Айкел, Пачиоретти и Карлсон – в составе сборной США на ОИ-2022 по версии The Athletic

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The Athletic представил вариант состава сборной США на ОИ-2022.

Ранее стало известно, что хоккеисты из НХЛ, скорее всего, сыграют в Пекине.

Лига оставила за собой право отказаться от поездки в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. 

Вратари: Коннор Хеллибак, Джон Гибсон, Тэтчер Демко.

Защитники:

Райан Макдона – Адам Фокс;

Джейккоб Слэвин – Чарли Макэвой;

Сет Джонс – Джон Карлсон;

Куинн Хьюз – Джефф Петри.

Нападающие:

Макс Пачиоретти – Остон Мэттьюс – Патрик Кэйн;

Мэттью Ткачак – Джек Айкел – Алекс Дебринкет;

Джей Ти Миллер – Джо Павелски – Брэди Ткачак;

Джейк Генцел – Дилан Ларкин – Брайан Раст;

Джонни Годро, Брок Нелсон.

Ура, НХЛ все-таки едет на Олимпиаду (с одной оговоркой). Но затянули так, что уже надоело

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