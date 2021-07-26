В «Локомотив» переходит экс-форвард «Ванкувера» Виртанен

Теги Локомотив СКА возможные переходы Ванкувер НХЛ КХЛ Джейк Виртанен Чемпионат.com Хоккей

Нападающий Джейк Виртанен будет играть за «Локомотив».

Ярославский клуб в ближайшее время подпишет контракт с 25-летним канадским форвардом, информирует «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Виртаненом интересуется СКА, предлагающий игроку зарплату 60 миллионов рублей.

Виртанен был выбран на драфте-2014 НХЛ под 6-м номером. Он с 2015 года выступал за «Ванкувер».

По ходу прошлого сезона хоккеиста обвинили в сексуальных домогательствах. Предполагаемый инцидент произошел в сентябре 2017 года. На время расследования «Кэнакс» отправили игрока в отпуск.

Этим летом канадский клуб выкупил последний год контракта Виртанена. В сезоне-2020/21 нападающий набрал 5 (5+0) очков в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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