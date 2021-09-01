Боб Хартли: «Авангард» – это семья, где не имеют значения национальность, религия и цвет кожи»

Главный тренер поделился ожиданиями от игры команды в сезоне-2021/22.

В матче за Кубок Открытия омский клуб победил ЦСКА (4:0).

– Можно ли уже сказать, что тройка Цегларик – Найт – Якупов станет ведущим звеном «Авангарда» в этом сезоне?

– Нельзя пройти долгий путь к Кубку Гагарина, опираясь всего на двух ведущих игроков. Так не бывает. Поэтому я надеюсь, что у нас все четыре звена будут ведущими.

«Авангард» – это настоящая семья, сплоченная и крепкая. Семья, где не имеют значения национальность, религия и цвет кожи.

Да, Найт и Цегларик много делают для нашей атаки. Но не надо забывать и о других ребятах, например, Каблукове и Дедунове, которые в других ситуациях жертвуют собой, чтобы их партнеры могли забивать. Они испытывают боль, блокируя броски. И это не меньший вклад в нашу победу, чем голы. За любой успех нужно заплатить свою цену.

К Якупову у меня только одно пожелание: пусть он остается здоровым. Это невероятный игрок, работать с ним одно удовольствие. Но я хочу, чтобы он был в составе на каждом матче. Мы с ним разговаривали на эту тему, Наиль все понимает, – сказал Хартли.