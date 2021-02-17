Кузнецов о шансах сыграть на ОИ-2022: «Почему нет? Если ФХР поможет, сборная России получит центрального нападающего»

Нападающий высказался касательно возможного участия в Олимпийских играх 2022 года в составе сборной России.

– Слова : «Что касается Кузнецова, мы всегда боремся за своих игроков. Будем консультироваться с юристами. На сегодняшний день у него дисквалификация на четыре года, но мы будем бороться». Вы верите, что у вас есть шанс сыграть на Играх-2022?

– Почему нет? Никаких связей с Романом Борисовичем на этот счет не было, но у меня есть свои юристы и агенты. В правильное время они поговорят с нужными людьми, узнают, как обстоят дела.

Если ФХР поможет, это будет большая поддержка, потому что без них все равно никуда, и слово Романа Борисовича там значит многое.

Если они смогут помочь, то наша сборная получит центрального нападающего, который, надеюсь, еще может играть, – сказал Кузнецов смеясь.

Напомним, в 2019 году дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.