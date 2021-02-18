Илья Ковальчук: «Спорт вне политики, но сейчас это не так, к сожалению»

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Нападающий Илья Ковальчук заявил о политической составляющей в спорте на примере Олимпиады-2018 и условий в Пхенчхане.

– Немало людей в 2018 году сказало: «Ну вот, золото Пхенчхана было не то, потому что в том турнире не участвовали энхаэловцы». Но теперь, когда игроки НХЛ поедут в Пекин, получается, у олимпийского золота будет другая цена?

– Олимпийский чемпион – ты становишься им раз и навсегда. Причем я знаю людей, которые выигрывали это золото несколько раз. Но в целом звание олимпийского чемпиона у тебя никто не может забрать.

Вы просто вспомните, какие были условия перед нашей поездкой в Пхенчхан, каким было состояние у ребят и что вообще нас окружало…

Да, спорт вне политики. Но, к сожалению, сейчас это не так, – заявил Ковальчук.

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