Илья Ковальчук: «Спорт вне политики, но сейчас это не так, к сожалению»

Нападающий Илья Ковальчук заявил о политической составляющей в спорте на примере Олимпиады-2018 и условий в .

– Немало людей в 2018 году сказало: «Ну вот, золото Пхенчхана было не то, потому что в том турнире не участвовали энхаэловцы». Но теперь, когда игроки НХЛ поедут в Пекин, получается, у олимпийского золота будет другая цена?

– Олимпийский чемпион – ты становишься им раз и навсегда. Причем я знаю людей, которые выигрывали это золото несколько раз. Но в целом звание олимпийского чемпиона у тебя никто не может забрать.

Вы просто вспомните, какие были условия перед нашей поездкой в Пхенчхан, каким было состояние у ребят и что вообще нас окружало…

Да, спорт вне политики. Но, к сожалению, сейчас это не так, – заявил Ковальчук.