Платежка «Локомотива» – 867 млн рублей. Зарплата Шалунова – 90 млн в год, Марченко, Буше, Паскуале и Петерссона – 75

Зарплатная ведомость «Локомотива» составляет 867 миллионов рублей на данный момент.
Ярославский клуб вписывается в потолок зарплат к следующему сезону КХЛ.
В списке приведены базовые зарплаты игроков без учета бонусов.
Вратари: Эдди Паскуале – 75 миллионов рублей в год.
Контракт Даниила Исаева не учитывается под потолком зарплат.
Защитники: Алексей Марченко – 75 миллионов рублей в год, Денис Баранцев – 45, Рушан Рафиков – 45, Максим Осипов – 42, Александр Елесин – 35, Никита Черепанов – 30.
Контракты Антона Малышева и Даниила Мисюля не учитывается под потолком зарплат.
Нападающие: Максим Шалунов – 90 миллионов рублей в год, Рид Буше – 75, Андре Петерссон – 75, Егор Коршков – 55, Денис Алексеев – 45, Павел Красковский – 35, Егор Аверин – 30, Артур Каюмов – 30, Антон Сагадеев – 25, Павел Кудрявцев – 20, Георгий Иванов – 15, Артем Ильенко – 15, Александр Полунин – 10.
Контракты Максима Березкина и Степана Никулина не учитывается под потолком зарплат.