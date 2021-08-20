Платежка «Локомотива» – 867 млн рублей. Зарплата Шалунова – 90 млн в год, Марченко, Буше, Паскуале и Петерссона – 75

Зарплатная ведомость составляет 867 миллионов рублей на данный момент.

Ярославский клуб вписывается в потолок зарплат к следующему сезону .

В списке приведены базовые зарплаты игроков без учета бонусов.

Вратари: – 75 миллионов рублей в год.

Контракт Даниила Исаева не учитывается под потолком зарплат.

Защитники: – 75 миллионов рублей в год, – 45, – 45, – 42, – 35, – 30.

Контракты Антона Малышева и не учитывается под потолком зарплат.

Нападающие: – 90 миллионов рублей в год, – 75, – 75, – 55, – 45, – 35, – 30, – 30, – 25, – 20, – 15, – 15, – 10.

Контракты Максима Березкина и Степана Никулина не учитывается под потолком зарплат.