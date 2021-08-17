Игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2022 («Матч ТВ»)

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Хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. 

«По моей информации, игроки НХЛ в итоге поедут на Олимпиаду. Потому что лига уже подписала коллективное соглашение с профсоюзом, по которому предусмотрено участие хоккеистов в зимних Играх в 2022 (Пекин) и 2026 (Милан) годах.

Но при этом НХЛ может поставить условие: если хоккеист заболеет ковидом на Олимпиаде и потом пропустит матчи регулярного чемпионата, то за это не получит деньги.

Хоккеисты не захотят в первую очередь ставить под удар свою репутацию среди фанатов. Ну, представьте, что НХЛ отпустит Овечкина на Олимпиаду, а он сам откажется: «Нет, я не поеду – а вдруг заболею и потеряю какие-то бабки?» Конечно же, такого не будет. Если НХЛ отпускает, игрок хочет ехать на Олимпиаду и его вызывают в сборную – он поедет.

Во-вторых, у всех звездных игроков НХЛ есть подписные бонусы на этот сезон. Кучеров, Василевский, все конкретные пацаны получают деньги вперед через подписные бонусы. Даже если условный Панарин заболеет ковидом и пропустит три матча, то он потеряет лишь 36,6 тысячи долларов. Для него это копейки», – сообщил источник. 

Напомним, игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 по 2014 годы. В 2018 году лига отказалась отпускать хоккеистов на турнир. 

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