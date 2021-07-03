«Миннесота» хочет подписать Капризова на 4, 5 или 6 лет в качестве компромисса (The Athletic)

Журналист The Athletic Майкл Руссо рассказал о ситуации вокруг нового контракта форварда с «Миннесотой».

«Клуб до сих пор терпел неудачи со своими предложениями на 7 и 8 лет с зарплатой около 9 миллионов долларов. Теперь они хотят, чтобы он подписал среднесрочный контракт на 4, 5 или 6 лет.

Это было бы компромиссом, учитывая, что лагерь Капризова хочет краткосрочный контракт, чтобы он вышел на рынок неограниченно свободных агентов в 2024 году», – написал Руссо.

Герин о контракте Капризова: «Дела идут хорошо. Времени еще много, никакой спешки и паники»