Тимкин о поражении от Канады на ЧМ: «Начали говорить, что у них вышли школьники. Не знаю... Люди играют в НХЛ»

Форвард СКА и сборной России Евгений Тимкин поделился мнением о поражении от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2021 в Латвии.

Нападающий стал автором единственного гола россиян в матче.

– Согласны, что ваша стихия – это выжимать максимум из любой ситуации? Гол канадцам в четвертьфинале ЧМ-2021 это подтверждает.

– Скорее всего, это идет от воспитания в детской школе, что всегда нужно работать до конца, быть честным перед собой и хоккеем. Думаю, все дело в этом. А так, конечно, согласен.

– Поражение от Канады – самое обидное за вашу карьеру?

– Да, очень болезненное поражение. Честно, до сих пор остался осадок. Могли выиграть, все складывалось, игра шла. Мы же хорошо играли.

– Только немного пассивно в атаке.

– Мы играли против сборной Канады на чемпионате мира. Начали говорить, что вышли школьники. Не знаю... Люди также играют в . Это поражение очень горькое, обидное, до сих пор вспоминаю тот матч.

– Не знаю, правильно ли так говорить, но остался ли хоть малейший приятный осадок, что вы единственный, кто забил канадцам?

– Вообще нет. Лучше бы я не забил, а команда выиграла.

– Хейтеры в социальных сетях не доставали после того поражения?

– Не читал и никогда не читаю, что пишут. Всегда говорю родным, чтобы не обращали внимания и ни на что не отвечали. Так было, есть и будет. Найдутся люди, которые захотят позлорадствовать. Мы сами выбрали такой путь, где критиковать может кто угодно, а хвалят – очень редко, – сказал Тимкин.